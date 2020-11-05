قللت من قاعدته التصويتية.. ترامب يشن حربًا على استطلاعات الرأى

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، هجومًا على استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي قللت فى تقديراته من الصلابة الكبيرة لقاعدته الانتخابية.ووفقًا لتقرير لوكالة «فرانس برس»، إذا فاز الديموقراطي جو بايدن، فقد تثبت استطلاعات الرأي أنها كانت أكثر دقة مما كانت عليه عند انتخاب رجل الأعمال الجمهوري في 2016، وقال "ترامب" في تغريدة على «تويتر»، إن"منظمى استطلاعات الرأي كانوا مخطئين تمامًا"، مؤكدًا فوزه على جو بايدن، دون انتظار انتهاء فرز الأصوات.ولم تحسم نتائج الاقتراع بعد، لكن الأرقام تشير إلى احتمال فوز بايدن بفارق ضئيل، وقبل 4 أعوام خاض الرئيس الأمريكي الحالي الانتخابات وفاز بها، بينما كانت كل استطلاعات الرأي ترجح فوز هيلاري كلينتون.وقال كريس جاكسون، من معهد أبسوس لوكالة «فرانس برس» بأن "استطلاعات الرأي تبدو صحيحة بشكل عام في الجنوب والجنوب الغربى"، مشيرا إلى أن معدل نوايا التصويت الأخير الذي وضعه موقع "ريل-كلير-بوليتيكس" قبل الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، يشير إلى فوز جو بايدن بفارق ضئيل في أريزونا، وخسارته بفارق ضئيل في نورث كارولاينا، وتعادل المرشحين في جورجيا، وجاءت النتائج مطابقة لهذه التقديرات.