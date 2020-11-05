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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قطر تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:36 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 249 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 211 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 12064 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1001488 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2707 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 232 حالة حتى الآن، فيما سجلت 266 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 130680 حالة.

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