الصرف الصحي يغرق «نور المعارف» ويعيق طلابها من دخول المدرسة

استغاث أولياء الأمور وطلاب مدرسة "نور المعارف" للتعليم الأساسي بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب مياه الصرف الصحى التى أغرقت المدرسة والشوارع المحيطة بها، بل أعاقت المياه حركة الطلاب خلال الدخول والخروج من المدرسة.وناشد أولياء الأمور مسئولي محافظة الجيزة سرعة شفط مياه الصرف الصحي التي غرقت فيها المدرسة، وضرورة فتح الباب الخلفي لدخول وخروج الطلاب لحين حل الأزمة بعد أن تحول الباب الرئيسي لشلال مياه صرف صحى.وقالت شروق محمود، طالبة بالصف الثالث الإعدادى، إن الأزمة ليست جديدة فهى ممتدة منذ بداية العام الدراسي والشارع غارق في مياه الصرف الصحي، لافتة إلى أن هذه المرة دخلت المياه للمدرسة، الأمر الذي تسبب في انزعاج الطلاب.من جانبها، أوضحت الطالبة أمنية سيد، أن إدارة المدرسة ناشدت المسئولين فى حى الوراق لكن دون جدوى، وطالبت بحل سريع وجذري لمشكلة الصرف الصحي من أجل صحة الطلاب.وأضافت الطالبة مروة: نواجه صعوبة بالغة فى الدخول والخروج من المدرسة بسبب مياه الصرف الصحى، مؤكدة أن تلك المياه أصبحت مصدرا للتلوث بالمنطقة مما يهدد بإصابة الطالبات بالأمراض والأوبئة، بخلاف الرائحة الكريهة التى تزكم الأنوف.