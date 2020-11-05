لماذا تأتي الأفكار الإبداعية عند الاستحمام؟

شعور الاسترخاء

دراسة تؤكد الفكرة

حل المسائل الحسابية

موقع لتجميع الأفكار الإبداعية

تلك اللحظات التى تقضيها في الحمام لا تدرك أهميتها إلا إذا قمتُ بالتركيز على ما يأتيك من أفكار إبداعية، فبالإضافة إلى الحصول على النظافة الشخصية تجد بيئة لإخراج العبقرية التى بداخلك وإخراج حلول لمشاكل ربما لا تجد لها حلًا خلال تواجدك على الكرسي الخاص بك داخل مكتبك.الاسترخاء: وجودك في مكان صغير منعزل، الشعور بالراحة، الهدوء، سماع صوت الماء وهي تنسدل من رأسك لآخر مكان في جسدك وكأنها تأتي بالأفكار السلبية وكافة ما يشغلك من رأسك مرورًا بجسدك إلى السراب، وفجأة تزقطط من الفرحة لإيجادك حل لمشكلة لكثيرًا ما واجهتها ولم تجد حلًا مناسب لها.هذه ليست أحاديث بسبب التجربة فقط بل أن علماء النفس يفسرون ما سبق، عند الاستحمام تكون منفصل عن الواقع عاريا أمام نفسك لا شيء لتخفيه، في غياب نظرات الناس وأحكامهم متحررًا من كافة القيود مستعدًا للإبداع.سكوت باري كوفمن هو عالم نفس معرفي سلط الضوء على التجربة من خلال بحثه في العلاقة بين الاسترخاء والحصول على أفكار إبداعية فهناك علاقة متصلة وأثبت ذلك استطلاع رأي قامت عليه الدراسة شمل 4 آلاف شخص أعمارهم بين 18 إلى 64 عامًا من ثماني دول مختلفة بينهم البرازيل، الصين، جنوب أفريقيا، ووصلت الدراسة أن 72% من الأشخاص يصلون لأفكار مبدعة خلال الاستحمام، وفقا لما أكده موقع بيزنس إنسايدر.وعبر كوفمن عن نتائج الدراسة قائلًا: «خلال الاستحمام يسمح عقلك بأن يتساءل بحرية، بأن يجيب على تساؤلات كانت في ذهنه لم تكن تطرح من قبل، تأتي كافة الحلول للمشكلات، حيث أن العقل هادي لا يربكه ولا يستعجله احد، فتيار الوعي الداخلي للشخص متيقظ ومتواجد وعلى يقين أن قبل الخروج سيصل إلى ما يريده».«الاستحمام يجعل الشخص يريح الفص الجبهي الذي يمثل مركز القيادة واتخاذ القرارات لبعض الوقت» لذا يشعر الفرد بالراحة والقدرة على التفكير بشكل مختلف بل بشكل يسعده في أمور يجدها تريح باله بل ومن الممكن يتذكر مكان شيء كان لم يتذكره بعد، وفقًا لحديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي لنا.وأضاف جمال: «من المعروف أن هرمون الدوبامين وهو المسؤل عن السعادة يتم فرزه خلال الاستحمام ايضًا مما يحفز بشكل أساسي على هذه الأفكار، فحمام دافىء في الصباح الباكر قادر على فعل هذا الشيء، فتحويل انتباهك لشيء آخر بالطبع يجعلك أكثر انتباهًا فيه وابداعًا له».وعلى جانب آخر، أعطى مجموعة من الباحثين الطلاب الجامعيين ألغازًا معقدة، وتمت المفاجأه بأن من قام بالحل هذه الألغاز لم يكن من الطلاب المبدعين لذا توصلوا إلى أنهم جاءتهم فجاة خلال التفكير بها أثناء الاستحمام، فيعتبر القليل من الإلهاء اللطيف وتشتيت الانتباه المؤقت يعمل على إطلاق خيالك بشكل واسع.ومن هنا يأتي تأكيد الإخصائية في علم النفس من جلمعة هارفارد شيللي كارسون أن الأشخاص المبدعون للغاية يشتركون في صفة وهي تصريف الانتباه بسهولة عن التركيز في أمر واحد.«رديت» ليس موقع لنشر الأخبار الموثوق بها وعرضها للقراء فإنه موقع لتجميع كافة الأفكار الإبداعية التى تأتي للشخص خلال الاستحمام من شأنه أن يشارك بها من خلال هذا الموقع الأمريكي، ويتلق التعليقات الخاصة، حيث يتم التصويت على أعلى منشورات ومن هنا يتم اختيار المنشورات التى تتصدر واجهه الموقع.مجلة Thinking and Reasoning جاء بها تقرير يثبت أن الشخص عندما يكون في قمة الإرهاق يمكنه التفكير في حلول للمشاكل التى يواجهها، وقرار الاستحمام يكون ما بين ليلًا وفي الصباح الباكر، وغالبًا ما يكون الشخص مرهق بالطبع.ونستطيع في النهاية أن نقول لك أن الاستحمام هي تجربة تؤكد لك حرية عقلك وتجربة ممتعة وخالية من التوتر.