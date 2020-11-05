حجز عاطل وزوجته روجا للدعارة «أونلاين» بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، حجز عاطل وزوجته علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهواتف المحولة لاحتوائها علي الرسائل التي تؤكد علي نشاطهما الآثم.وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد بورود معلومات وتحريات بقيام المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صور فتيات، وبعض العبارات التي يبدي خلالها استعداده وزوجته تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وتبين أنه عاطل، ومقيم بمحافظة البحيرة، وبرفقته زوجته، مقيمة بذات العنوان، وبمواجهته أقر بنشاطه فى الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها لزوجته.وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقوال المتهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (أقراص منشطة، وهاتفي محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور)، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطهما الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.