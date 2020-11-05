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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

450 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:44 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والرقم الأعلى 67 إصابة تم تسجيله في الرياض، تليها كل من مكة المكرمة 51 إصابة، والمدينة المنورة 50 إصابة.

وذكرت الوزارة، في تقريرها، اليوم، أنه تم أيضا تسجيل 18 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس 5489، أما إجمالي الإصابات فبلغ 349386.

كما أفادت بتسجيل 474 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 336068.

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