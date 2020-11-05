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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقلص تخلفه عن بايدن في أريزونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:26 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تخلفه عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية أريزونا بعد فرز 88% من الأصوات، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتًا - نيفادا - ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

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