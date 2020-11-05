«الصحة» تحدد إرشادات حماية المسافرين من كورونا فى المطارات

حددت وزارة الصحة والسكان إرشادات لحماية المسافرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المطارات، مشددة على ضرورة التزام المسافرين جميع المتواجدين بالمطار بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص.وأشارت إلى ضرورة تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة، وقياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الأربعاء عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.