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تقارير ومتابعات

خبير دولي يوضح السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الأمريكية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:10 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
نوران إمام
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في ظل السباق الانتخابي التي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية واشتعال التنافس بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، فإن أحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث أن يتعادل المرشحين فى عدد الأصوات، تواصلت "الدستور" مع طارق فهمي الخبير الدولي والذي أوضح عدة سيناريوهات متوقعةفي السباق الانتخابي الأمريكي.

قال طارق فهمي لـ"الدستور" إنه من الوارد اللجوء للقضاء في حالة تشكيك أحد الطرفين في نزاهة الانتخابات أوعدم قبوله بالنتيحة، فمن الممكن أن لا يتنازل ترامب عن السلطة رغم فوز بايدن، مضيفًا أنه يجب اعتراف الأول بالتنازل عن السلطة وإذ لن يحدث سيتجة الطرفان لرفع دعوى للمحكمة الفيدرالية ومن المرجح بنسبة كبيرة أن تحدث معركة قضائية.

وأكد "فهمي" أن لا يوجد فجوة في الأصوات بين ترامب وبايدين وأن الأخير ينقصه فقط 6 أصوات للوصول لـ270 صوت وعند وصوله لهذا العدد سيعلن فوزه في الانتخابات لكن ليس شرطا حصوله على السلطة، فيحق للطرف الاخر التشكيك في نزاهة الانتخابات أو عدم الرضوخ للنتيجة.

وتابع: من المستحيل أن يُسلم طرف للاخر، فالقضية ليست متعلقة بفرز أصوات لأنها عملية غير محسومة، مشيرا إلى أنه في حال وصول الأمر للقضاء ستكون لصالح ترامب، فالمحكمة تضم 6 أصوات من الجمهوريين، وصوتين للديموقرطيين والمحكمة بدورها ستعلن ان الانتخابات تم التزوير بها أم لا.

أكد "فهمي" أنه في حالة تحيز المحكمة الفيدرالية لترامب وقام بايدين بتصعيد الموقف سيتم عقد جلسة في الكونجراس لانتخاب من سيكون رئيس أمريكا بشكل مباشر.

قال "فهمي" إن الحال في أمريكا يشهد استقرارا تاما، فالعملية الانتخابية تسير في هدوء رغم تغريدات ترامب عبر تويتر واصقًا إياها بـ"حيل انتخابية" مخاطبًا من خلالها جمهوره وأن كل التصريحات التي يتلفط بها المرشحين ليست إلا حيل انتخابية لتسخين الجمهور للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.


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