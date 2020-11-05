رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5.2 مليار ليرة خسائر الخطوط الجوية التركية خلال 9 أشهر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:30 م
الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
منار أحمد
طباعة
أعلنت صحيفة سوزجو التركية، اليوم الخميس، عن خسارة الخطوط الجوية التركية الصافية، 5.2 مليار ليرة تركية، على مدى 9 شهور.

وتضاف إليها الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، التي وصلت نتيجة انهيار العملة التركية لـ4.3 مليار ليرة، كما ارتفعت ديون الشركة إلى 147 مليار ليرة تركية، معظمها بالعملة الأجنبية.

وبلغ صافي خسارة الخطوط الجوية التركية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، 5 مليارات و203 ملايين ليرة، بسبب كوفيد- 19، وانخفاض قيمة الليرة التركية.

ووفقًا لبيانات الميزانية العمومية المنشورة في منصة الإفصاح العامة، حققت الخطوط الجوية التركية أرباحًا صافية قدرها 2 مليار و587 مليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي خسارة الشركة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 946 مليون ليرة، وأعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 3 مليارات و707 ملايين ليرة تركية في هذه الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي ديون الخطوط الجوية التركية، الذي بلغ 106 مليارات و76 مليون ليرة في نهاية عام 2019، إلى 147 مليارًا و31 مليون ليرة في نهاية سبتمبر الماضي.

وتنقسم الديون البالغة 147 مليار ليرة، إلى 47.8 مليار ليرة ديون قصيرة الأجل، و99.2 مليار ليرة ديون طويلة الأجل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

الصور

image description

«100 مليون صحة» تفحص طلاب مدارس دمياط

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

حملات تعقيم وصيانة استعدادا لانتخابات «النواب» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم المركزي لمتابعة سير العمل

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

متحف الفنون بالإسكندرية يعيد ذكريات أحمد عثمان

فايد عبدالعزيز وابتسام أبوسعدة فى نادى أدب آفاق

«فضفضة وحكي» بطلعت حرب و«صندوق الدنيا» بسينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع

أول رواية عربية من الخليج تنشرها العربي للنشر.. قريبًا