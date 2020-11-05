5.2 مليار ليرة خسائر الخطوط الجوية التركية خلال 9 أشهر

أعلنت صحيفة سوزجو التركية، اليوم الخميس، عن خسارة الخطوط الجوية التركية الصافية، 5.2 مليار ليرة تركية، على مدى 9 شهور.وتضاف إليها الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، التي وصلت نتيجة انهيار العملة التركية لـ4.3 مليار ليرة، كما ارتفعت ديون الشركة إلى 147 مليار ليرة تركية، معظمها بالعملة الأجنبية.وبلغ صافي خسارة الخطوط الجوية التركية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، 5 مليارات و203 ملايين ليرة، بسبب كوفيد- 19، وانخفاض قيمة الليرة التركية.ووفقًا لبيانات الميزانية العمومية المنشورة في منصة الإفصاح العامة، حققت الخطوط الجوية التركية أرباحًا صافية قدرها 2 مليار و587 مليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ صافي خسارة الشركة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 946 مليون ليرة، وأعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 3 مليارات و707 ملايين ليرة تركية في هذه الفترة من العام الماضي.وارتفع إجمالي ديون الخطوط الجوية التركية، الذي بلغ 106 مليارات و76 مليون ليرة في نهاية عام 2019، إلى 147 مليارًا و31 مليون ليرة في نهاية سبتمبر الماضي.وتنقسم الديون البالغة 147 مليار ليرة، إلى 47.8 مليار ليرة ديون قصيرة الأجل، و99.2 مليار ليرة ديون طويلة الأجل.