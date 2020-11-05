افتتاح معرض«صباح الخيل» بجاليري دروب..الأحد

يفتتح جاليرى دروب معرض "صباح الخيل " للفنانة لينا آميين مساء يوم الأحد المقبل بحضور الفنان جلال الحسيني، وتبدأ الفعاليات الساعة السابعة مساء، بمقر الجاليري بجاردن سيتي.جدير بالذكر أن الفنانة لينا آميين قدمت من فترة ليست بعيدة معرضها حول الصراع البشري والحيواني،وهىفنانة تشكيلية، نظمت العديد من المعارض الخاصة والجامعية في مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحصلها على كورسات رسم وتصوير في المركز الثقافي الروسي، خط عربي مركز جدة للفنون.