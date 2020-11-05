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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الديلى ميل: بايدن يفقد جزءًا من دعم شريحة مؤيدة للديمقراطيين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:15 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن المرشح الرئاسي جو بايدن فقد قسمًا من دعم بعض المؤيدين الرئيسيين للحزب الديمقراطي على مدار العقود الماضية، وهو دعم الأمريكيين من أصول إفريقية.

وذكرت الصحيفة أن المعطيات الأولية المتوفرة لديها، تفيد بأن 80٪ من الرجال من أصول إفريقية، صوتوا لصالح بايدن وهذا أقل بنسبة 2%، مما تلقته هيلاري كلينتون في عام 2016، وأقل بنسبة 15%، مما حصل عليه باراك أوباما في عام 2008.

كما انخفض مستوى دعم بايدن من جانب النساء الأمريكيات من أصول إفريقية بشكل طفيف، على سبيل المثال، صوتت 96% من الناخبات من أصول إفريقية لصالح أوباما في عام 2008، وحصلت كلينتون في عام 2016 على 94% من أصواتهن، أما بايدن فحصل في عام 2020 على 91%.

ويربط بعض الخبراء هذا التراجع في شعبية المرشح الديمقراطي بعدد من الإغفالات التي ارتكبها خلال خطاباته العامة.

على سبيل المثال، في مايو، قال بايدن، في مقابلة إذاعية مع لينارد مكيلفي، إن هذا الأخير لا يمكن أن يصف نفسه بأنه أسود، إذا كان يدعم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال بايدن: "إذا كان من الصعب عليك تحديد ما إذا كنت مع ترامب أم معي، فأنت لست أسود".

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