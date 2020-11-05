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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:03 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ.ش.أ
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استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان اليوم الخميس- أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4 آلاف و566 شاحنة، منها 680 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23 ألفا و490 طنا من البضائع العامة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120 ألفا و942 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34 ألفا و480 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و304 أطنان، لتشمل 2240 طن زيت، و10 آلاف و585 طن يوريا، و11 ألفا و79 طن رمل، وألفي طن أسمنت، و900 طن صويا و500 طن منتجات معدنية.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و250 طنا، تحتوي على 17 ألفا و295 طن قمح، و8 آلاف و192 طن خردة، و3 آلاف و154 طن حديد، و1109 أطنان خشب، و16.5 ألف طن ذرة، بينما بلغت الحاويات الواردة 242 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 744 حاوية مكافئة.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 63 حاوية مكافئة، شملت خضروات "زيتون، وبطاطس، وملوخية، وفاصوليا، وخضار مشكل مجمد"، وحاصلات زراعية "فول، وبردقوش، ولب سوبر، وشطة، وبصل، وشمر"، وفواكه (مانجو وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، والأردن، والمغرب، وسنغافورة، وأمريكا، وباكستان، وسيريلانكا، ومالطا، وألمانيا، وإسبانيا.

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