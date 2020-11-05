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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شاب استولى على 387 ألف جنيه من صاحب شركة بالغربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:15 م
ضبط شاب استولى
ضبط شاب استولى
مريم جبل وعمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بغرض الاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة من (المدير المسئول بإحدى شركات المنتجات الورقية الكائنة بالغربية) بقيام أحد الأشخاص (مالك محل ورقيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات ورقية من منتجات الشركة ورفضه سداد قيمتها.

أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها على الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك من الحصول على منتجات ورقية من الشركة جهة عمل الشاكى، وبلغت قيمتها (387.191 جنيه) تحت زعم توزيعها على الشركات والفنادق، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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