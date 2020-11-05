43 مليون جنيه تكلفة مشروعات جديدة للرى فى الوادى الجديد

بدأت وزارة الري والموارد المائية، تنفيذ مشروع حفر 8 آبار زراعية ومد خطوط مساق للرى بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه.وقال منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري رئيس الإدارة المركزية لمصلحة المياه الجوفية بالوادي الجديد- في بيان صحفي اليوم الخميس- إن الوزارة بدأت حفر هذه الآبار الاستعواضية بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه.وأضاف أنه تم البدء فعليًا في حفر 4 آبار بمدينة موط وغرب الموهوب والراشدة وقرية تنيدة، على أن تنتهى أعمال الحفر خلال 18 شهرًا من الآن، بينما تنفذ الوزارة مشروع مد وتركيب خطوط مساق بطول 21 كيلومترًا بزمام مركز الداخلة وقراه بتكلفة 20 مليون جنيه.