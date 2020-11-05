أسعار الذهب تقفز 11 جنيهًا خلال تعاملات الخميس

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في منتصف التعاملات تأثرًا كبيرًا بالبورصات العالمية، حيث سجلت ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا للعيار الواحد.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب سجل سعرًا يبدأ من 718 جنيهًا للعيار الواحد من عيار 18، وسجل عيار 21 نحو 838 جنيهًا، وسجل سعر عيار 24 نحو 957 جنيهًا.وارتفعت أسعار الجنيه الذهب، حيث سجلت سعرًا يبدأ من 6704 جنيهات، وسجل السعر العالمي الأوقية نحو 1918 دولارًا.وتتأثر أسعار الذهب بالتغيرات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا، بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.