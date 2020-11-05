أطفال برياض أطفال يجسدون نموذجا للانتخابات البرلمانية بالنزهة

نفذ أطفال برياض الأطفال بمدرسة الشهيد يحيى الرافعي الرسمية لغات بحي النزهة، التابعة لمديرية تعليم القاهرة، تجسيدا لنموذج انتخابات البرلمان، بهدف إيصال رسالة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وأثني محمد عطية وكيل أول وزارة التعليم علي أداء الأطفال، الذين جسدوا نموذجا رائعا ومصغرا من انتخابات مجلس النواب، وتعريف الطلبة بأهمية الانتخابات وحث الجميع علي المشاركة.وأجرى وكيل وزارة التربية التعليم جولات بالمدارس المقرر استقبالها لجان ومقار انتخابية، واطمأن على اللجان الموجودة بنطاقها، كما تفقد هيثم غازى مدير عام إدارة الزيتون التعليمية، والأستاذة عواطف مهنى، وكيل الإدارة مقار لجان الانتخابات للاطمئنان على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.وتفقد اللواء المهندس هشام عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية، ونبيل محمود، مدير عام الإدارة التعليمية، مدارس ديوان الإدارة ومنها مدرسة جيل المستقبل التجريبية الرسمية للغات وذلك للوقوف علي الاستعداد الخاصة بإجراءات الانتخابات البرلمانية من تعقيم اللجان وتجهيز غرف الإدلاء بالأصوات.