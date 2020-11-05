ضبط 1302 قضية تموينية فى 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط 1302 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط 2.66 طن "مفروم لحوم، كبدة، سجق" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط 1.265 طن أسماك مُجمدة "ماكريل"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ.وتمكنت الجهود من ضبط 6.55 طن سلع غذائية "مكرونة، أرز أبيض، دقيق فاخر" دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 17260 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي، مستلزمات إنتاج"، بحوزة المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية "الكمامات" بمحافظة الإسكندرية.وأسفرت الجهود عن ضبط 4.125 طن "أعلاف حيوانية" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل غير مرخص لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، وضبط (735000 متر أقمشة – 55300 قطعة مستلزمات أقمشة) دون مستندات مجهولة المصدر وخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها لطرحها للبيع للجمهور، بحوزة المدير المسئول عن مخزن أقمشة غير مرخص بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 252839 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا.