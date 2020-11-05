الكهرباء: 460 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة بالأقصر

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اهتمام قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.وشدد الوزير -في بيان اليوم الخميس- على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بنطاق قطاع الأقصر بإجمالي استثمارات بلغ 460 مليون جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، ويبلغ عدد المشتركين حوالي 437 ألف مشترك.وأوضح بيان الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بقرض لقطاع كهرباء الأقصر بقيمة 410 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم إنشاء 4 موزعات جهد (11 ك.ف)، وإحلال موزع جهد (11 ك.ف)، وتركيب 127 محولًا بقدرات مختلفة، وإحلال 142 محولًا بقدرات مختلفة، وتركيب 124 كشك محولات قدرات مختلفة، وإحلال 74 كشك محولات قدرات مختلفة وتركيب 145 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.وأكدت الوزارة أنه تم إحلال 37 وحدة ربط حلقي جهد متوسط، وتركيب 46 عامود جهد متوسط، وإحلال 137 عمود جهد متوسط، وتركيب 3 أطنان موصلات هوائية جهد متوسط، وإحلال 10 أطنان موصلات هوائية جهد متوسط، وإنشاء 37 كم كابلات جهد متوسط، وإحلال 55 كم كابلات جهد متوسط، وتركيب لوحة جهد منخفض، وإحلال 3 لوحات جهد منخفض، وتركيب 962 عمود جهد منخفض، وإحلال 3648 عمود جهد منخفض، وتركيب 138 كم موصلات معزولة جهد منخفض، وإحلال 1338 كم موصلات معزولة جهد منخفض، وإنشاء 15 كم خطوط كابلات جهد منخفض وإحلال خطوط كابلات جهد منخفض 14.5 كم.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية بقطاع كهرباء الأقصر (الذاتية + حياة كريمة) والممولة ذاتيًا من موارد الشركة بقيمة 50 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم تركيب 17 محولًا بقدرات مختلفة، وإحلال 72 محولًا بقدرات مختلفة، وتركيب 15 كشك محولات قدرات مختلفة، وإحلال 64 كشك محولات قدرات مختلفة، وتركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط وإحلال 15 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.ولفتت إلى أنه تم إحلال 25 عمود جهد متوسط، وإحلال 3 أطنان وصلات هوائية جهد متوسط، وإنشاء 16 كم كابلات جهد متوسط، وإحلال لوحة جهد منخفض وتركيب 86 عمود جهد منخفض، وإحلال 1575 عمود جهد منخفض، وإحلال 115 كم موصلات معزولة جهد منخفض، وإنشاء 1.5 كم خطوط كابلات جهد منخفض وإحلال 6 كم خطوط كابلات جهد منخفض.وذكرت أنه تم خلال العام المالي (2019 - 2020) تغيير خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بقطاع كهرباء الأقصر لـ41 عملية بمبلغ 9 ملايين جنيه، حيث أن الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية تدرس وتنفذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري.. الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.ونوهت بأنه تتم مراعاة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية، حيث أنه تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء الأقصر خلال العام المالي (2019 - 2020) بقيمة قدرها 73 مليون جنيه.وأوضحت الوزارة أنه تم أيضًا الانتهاء من إنشاء موزعات جديدة بمراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية، وإنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية، وموازنة الأحمال، وإحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية وتدعيم الشبكة بمحولات جديدة؛ لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة، وتنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي وإنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السوريهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.