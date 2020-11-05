فايد عبد العزيز وابتسام أبوسعدة في نادي أدب آفاق

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل 11 نوفمبر 2020، الشاعرة ابتسام أبوسعدة والموسيقار فايد عبد العزيز في أمسية شعرية غنائية، وسط نخبة من مثقفي مصر ومبدعي ونقاد نادي الأدب.

يذكر أن الشاعرة ابتسام أبوسعدة فلسطينية الأب، مصرية الأم، جزائرية المولد والنشأة.. حاصلة على بكالوريوس علوم تجارية من جامعة الاقتصاد بالجزائر.. وهي عضوة اللجنة التحضيرية لاتحاد كتاب فلسطين فرع القاهرة، وعضوة اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة.

نشرت قصائدها ومقالاتها بالعديد من المجلات العربية والمصرية.. أصدرت ثاثة دواوين هي: "ابتسامات تشرينية" القاهرة 2013، و"أنوثة مؤجلة" القاهرة 2014، و"قبيلة من التعب ــ سر كنعانية" القاهرة 2020.

وفي المقابل لحن وغنى فايد عبد العزيز لشعراء عرب ومصريين منهم:

وفي المقابل؛ لحن فايد عبد العزيز وغنى لمجموعة كبيرة من الشعراء منهم: فؤاد حداد وفؤاد حجاج وعمر نجم وأحمد علي ومصطفى الجارحي وزينات القليوبي ورجب الصاوي وحمدي موسى ومصطفى مقلد وسعيد شكري، وأصدر من قبل ألبوم «بادوّر عليكي»، ويعد واحدًا من المنحازين للموسيقى العربية والنغم الشرقي الأصيل.

الأمسية يديرها الشاعر مصطفى الجارحي، فيما تشرف على فعاليات وأنشطة نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بجوار محطة مترو أنفاق محمد نجيب.. مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.