معتزة مهابة تحاور أحمد أبوالغيط عبر «يوتيوب» السبت

أجرت الإعلامية معتزة مهابة، حوارًا مع الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط، وذلك فى برنامجها على يوتيوب "ضيوف معتزة"، ومن المقرر إذاعة الحوار بعد غد السبت.ويعد هذا الحوار الأول من نوعه، حيث يجريه مسئول كبير بحجم الأمين العام للجامعة العربية على قناة على اليوتيوب.وتناول الحوار عددًا من الملفات التى طرحها السفير أحمد أبوالغيط فى كتابه "شهادتى"، كما تناول بعض الملفات المطروحة على الساحة العربية والإقليمية الحالية.يذكر أن الإعلامية معتزة مهابة بدأت مشوارها المهني بعد تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، جامعة عين شمس، وتقدمت بعد ذلك إلى اختبارات قناة النيل الدولية لاختيار مذيعة تجيد الفرنسية، في عام 1994، والتي نجحت فيها، لتنتقل بعدها إلى قنوات النيل للأخبار، في العام 1997، وقدمت برنامجها الشهير على الراديو 9090، "لقاء السبت"، ثم عملت بشبكة قنوات صدى البلد، وقنوات سي بي سي إكسترا، والمحطة الإذاعية 9090.