المشدد 15 سنة لـ59 إخوانياً في «تدبير اعتصام رابعة»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، بمعاقبة 59 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة المسلح عام 2013، وما شمل ذلك من جرائم ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.





كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهما مما نسب إليهم.





ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.