«التخطيط»: 6.8 مليار جنيه لتنفيذ 170 مشروعا تنمويا في سيناء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة شمال سيناء للعام المالي 2020-2021، في إطار إطلاق خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق 4 أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.وأضافت السعيد أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.ولفتت السعيد إلى أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 2020-2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6.8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5% عن خطة عام 20192020، تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45ز8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021، أشارت السعيد إلى توجيه 1ز81 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565.6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.ومن جهته، أوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في محافظة شمال سيناء تتمثل في توجيه نحو 646.7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66.5 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 2020-2021، أشار حلمي إلى أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 87.2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 142.9 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى توجيه 55.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 2020-2021"، للعام الثاني على التوالي بكافة محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.