رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 6.8 مليار جنيه لتنفيذ 170 مشروعا تنمويا في سيناء

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:52 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة شمال سيناء للعام المالي 2020-2021، في إطار إطلاق خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق 4 أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والآداء، تعزيز الشفافية والمسائلة، تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضافت السعيد أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

ولفتت السعيد إلى أن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 2020-2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء تبلغ 6.8 مليار جنيه بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 170 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58.5% عن خطة عام 20192020، تمثل 1.8% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 45ز8% في الاسثتمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021، أشارت السعيد إلى توجيه 1ز81 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565.6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.

ومن جهته، أوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في محافظة شمال سيناء تتمثل في توجيه نحو 646.7 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن توجيه 200 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة، إلى جانب توجيه 66.5 مليون جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 2020-2021، أشار حلمي إلى أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 87.2 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 142.9 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى توجيه 55.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 2020-2021"، للعام الثاني على التوالي بكافة محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

بدء العمل في مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

الصور

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ساحل سليم المركزي لمتابعة سير العمل

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

فايد عبد العزيز وابتسام أبوسعدة في نادي أدب آفاق

5 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

«الاستفزازات التركية بسوريا وشرق المتوسط» ندوة بمركز «دال»

«سيرة حياة نيلي بلاي».. صدور الترجمة العربية لـ«حيث تولد الريح»