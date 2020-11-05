لم يزره أهله.. تفاصيل 3 أيام لـ«طفل المرور» في دار الرعاية

كشف صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، الإجراءات التي تتم مع الطفل "أحمد أبوالمجد" بطل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لافتًا إلى أنه وفقًا للمادة 119 من قانون الطفل يتم وضعه أسبوع تحت الملاحظة في إحدى دور الرعاية، ويتم تجديد المدة بقرار من المحكمة وفقًا للتقرير الذي يعده الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المشرفين على حالة الطفل ومدى استجابته من عدمه للتقويم النفسي ورؤية النيابة العامة.وأوضح عثمان لـ"الدستور"، أنه من السابق الحكم على استجابة الطفل للتأهيل والتقويم النفسي من عدمه وعلينا انتظار مدة أسبوع من إيداعه دار الرعاية، وسيتم رفع تقرير كامل بحالته للنيابة العامة والمحكمة وهي صاحبة القرار في مدة التقويم النفسي لمدة أسبوع أكثر في دار الرعاية.وأشار إلى أن "الطفل أحمد أبو المجد" حتى مساء الأربعاء منذ إياع الدار قبل 3 أيام، لم يزره أهله في دار الرعاية المودع بها، لافتًا إلى أنه في تلك الحالات يسمح بزيارة الأهل للأطفال بالتنسيق مع الدار وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة بميعاد الزيارة ومدتها.وقال رئيس خط نجدة الطفل، إن المجلس يتعامل مع حالة "طفل المرور" باعتباره طفل وليس ابن قاض أو مستشار، دون النظر إلى الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الخط يتعامل مع كافة الأطفال على حد سواء دون التفرقة في المستويات المادية أو الاجتماعية، مطالبًا رواد السوشيال ميديا بعدم اقحام مؤسسات الدولة أو الهجوم عليها في تلك القضايا.وأضاف أن خط نجدة الطفل يتعامل مع كافة القضايا التي تمس الطفل سواء العنف أو الخطر أو الإدمان أو التنمر، بالإضافة إلى تقديم التقويم النفسي للأطفال في حالات عدم الاتزان السلوكي، يتم إعادة تأهيله وسلوكه بغرفة المشورة بخط نجدة الطفل في حضور الأهل بالمجان دون مقابل، في حين يتم إيداع الأطفال المتهمين في دور الرعاية حتى انتهاء فترة التأهيل بقرار من النيابة العامة.