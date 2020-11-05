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سياسي

«الغزولي» يدعو المصريين للإبلاغ عن أي حالات للمال السياسي في الانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:41 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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شدد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية والتي ستبدأ يوم السبت المقبل السابع من نوفمبر، موضحًا أن المشاركة في اختيار المرشحين يجب ان تكون وفق لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي كواجب وطني.

ودعا الغزولي، في تصريحات صحفية، المصريين الشرفاء بالإبلاغ عن أي حالات للمال السياسي لتزييف إرادة الناخبين، موضحًا أن موقف المواطنين الرافض لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والمعبرة عن إفلاس أصحابها تقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات وتجعل نتائج الانتخابات تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي.

وأوضح الغزولي، أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي، بل أنه يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة، مفيدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي يتطلب من المواطنين جميعا السباق حول التصويت وممارسة حقهم الانتخابي، والذي يعتبر في نفس الوقت واجبا عليهم حتى تستكمل مصر مسيرتها نحو التنمية والنهضة.

واختتم الغزولي، بالتأكيد على أن الناخبين ضربو أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة الأولى، وهذا يؤكد على وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية المكفولة له، متمنيًا تكرار هذا المشهد مرة أخرى في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.

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