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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال إسطنبول المرتقب سيقضي على 45 ألف مبنى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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تبين أن ما لا يقل عن 45 ألف مبنى سيتضرر في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر الذي يتوقع خبراء الجيولوجيا وقوعه بقوة تزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، في بيان أنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.

كما أشارت إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.

وأكدت وكالة التخطيط على ضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.

وأوضح البيان أن 42% من سكان إسطنبول يرون أن الخسائر التي ستحدث في الزلزال هو مجرد قدر، و46% يرون أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات وقائية للاستعداد للزلزال.

ويلاحظ كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم قلة عددها في حين لا يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءت والبنايات في تركيا.

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