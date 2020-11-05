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محافظات

مصرع مزارع وإصابة آخرين في معركة بالأسلحة على أولوية المرور بسوهاج

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:32 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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شهد مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج معركة طاحنة بين السائقين بسبب أولويات المرور بالطريق العام، استُخدم فيها الأسلحة النارية نتج عنه مقتل مزارع تم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء الدكتور حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين السائقين بدائرة المركز.

انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) كل من: «محمد. ع»، 35 سنة، مزارع، مصابًا بجرح رضي أعلى الحاجب الأيمن وكدمات بالركبتين، تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصوله، ونجل شقيقه «يوسف. ن»، 16 سنة، سائق توك توك، و(طرف ثان) كل من: «أحمد. م»، 42 سنة، موظف، و«رشدي. ب»، 37 سنة، سائق، استُخدم فيها أسلحة نارية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وعثر بحوزة الطرف الثاني (2 بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار)، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما باالتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول؛ الأول من الطرف الثاني بالاعتداء على الأول المذكور بدبشك سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وإطلاق الثاني أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة لبيان أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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