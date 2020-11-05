5 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

استمرارًا لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 29 يقام 5 حفلات بالتوازي على مسارح الأوبرا، وذلك يوم الجمعة 6 نوفمبر وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً.فعلى مسرح النافورة يقدم النجم خالد سليم فاصلًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى إلى جانب فقرات لكل من المطربين فرح الموجي وياسر سليمان، وعازف بيانو حمادة النجار ويليه فاصلًا للنجمة ريهام عبد الحكيم.ويقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي يقدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، محمد طارق، حسناء.وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.وتشهد أوبرا الإسكندرية حفلا من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار يحييه الثاني الفنان أحمد سعد، أما الأول يتغنى خلاله كل من أيمن مصطفى، مروة حمدي، محمد متولي، وائل أبوالفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، إلى جانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.أما مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان الكبير محمد الحلو فاصلًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا لكل من نهاد فتحي، أشرف وليد وعازف كمان جهاد عقل.