غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

قالت مصادر بجامعة قناة السويس، إن كلية الهندسة بالجامعة أغلقت أبوابها أمس ولمدة 24 ساعة أمام الطلاب، بعد إصابة أستاذ جامعي في الكلية بفيروس كورونا المستجد.وأكد عدد من الطلاب أنهم اتجهوا أمس لحضور محاضراتهم، الا أنهم فوجئوا بغلق المبنى بالكامل، لإصابة أستاذ جامعي بفيروس كورونا.وعقمت إدارة الجامعة مبنى الكلية بالكامل، واتخذت الإجراءات ضد الطبية ضد المصاب، وشكلت فريقًا من كلية طب وكلية هندسة لمتابعة معهم من أجل معرفة المخالطين واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.فيما أكدت مصادر بالكلية، أنه تم تعقيم المبنى بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع عدم حضور المخالطين، منعًا لزيادة أعداد المصابين.