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اقتصاد

«رجال الأعمال» تناقش فرص الاستثمار في قطاع التشييد بمصر والبحرين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:26 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد في مصر ومملكة البحرين» الأحد المقبل.

يرأس الندوة كل من المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية كما يشارك في الندوة السفير المصري بمملكة البحرين ياسر شعبان.

وأوضحت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، أن المؤتمر يتضمن جلسات عمل متخصصة عن فرص الاستثمار العقاري في مصر وفي مملكلة البحرين بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.

وأشارت، أنه سيتم عقد جلسة بعنوان: «الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة» بمشاركة الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحديث عن فرص الاستثمار في المشاريع القومية الكبرى، والدكتور أحمد شلبي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والذي يستعرض فرص الاستثمار في المشروعات السكنية والفندقية والتعليمية، بالاضافة إلى كلمة للدكتور عبدالكريم كامل أستاذ مساعد بكلية طب قصر العيني- نائب مدير مستشفي قصر العيني سابقًا عن فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي.

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