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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة توافق على قيد أكبر إصدار لسندات توريق بـ10 مليارات جنيه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:25 م
محمد فريد
محمد فريد
اكرم عمران
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وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أمس الأربعاء، على قيد سندات التعمير للتوريق، الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31% من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حاليًا، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني اتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.

الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات الى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.

يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31.8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5112020.

ليرتفع بذلك عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها إلى 11 إصدار خلال عام 2020، بالإضافة الى قيد صكوك تمويل أيضًا، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24.1 مليار جنيه

السندات التي تم قيد إصدارها تعتبر إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل وذات عائد سنوي متغير إصدار واحد على 3 شرائح كما يلي:

- سندات الشريحة الأولى (أ):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (36) شهر من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 2.600.000.000 جنيه مصري موزع على عدد 2.600.000 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.50 %) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10.40%) والمحتسب يوم 742020، وبإجمالي "10.90%"، (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداداستهلاك سندات الشريحة (أ) نصف سنويا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى 36 شهرا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA+ صادرة عن شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، في 29 يونيو 2020.

- سندات الشريحة الثانية (ب)

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى 60 شهرا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 6،200،000،000 جنيه مصري موزعة على 6،200،000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.70%) علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10.40%) والمحتسب يوم 742020 وبإجمالي "11.10%"، (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداداستهلاك سندات الشريحة (ب) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (أ) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (60) شهرا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) AA- صادرة عن شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في 29 يونيو 2020.

- سندات الشريحة الثالثة (ج):

هي سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بداية من الشهر الرابع عشر من تاريخ غلق باب الاكتتاب ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 1،200،000،000 جنيه مصري موزع على 1،200،000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير يبلغ (0.80%)، علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة (10.40%) والمحتسب يوم 742020 وبإجمالي "11.20%"، (بالنسبة للكوبون الأول) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويستحق ويصرف نصف سنويا اعتبارا من الشهر السادس من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يتم سداد استهلاك سندات الشريحة (ج) نصف سنويا بعد تمام استهلاك الشريحة (ب) في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق ولمدة حدها الأقصى (84) شهرا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، على أن يتم إعادة احتساب العائد السنوي المتغير للكوبون التالي وفقا لأخر عطاء أذون خزانة 182 يوما متاحا قبل تاريخ استحقاق الكوبون، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (sf) A صادرة عن شركة ميريس "الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" في 29 يونيو 2020.

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