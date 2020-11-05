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عالم

4 ولايات متبقية تحدد رئيس أمريكا القادم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:28 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
منار أحمد
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لا يمكن حتى الآن توقع الفائز في الانتخابات الأمريكية، والتي يمكن أن تستمر عمليات فرز الأصوات في الولايات عدة أيام، ولكن هناك 4 ولايات متبقية لتحديد رئيس أمريكا القادم.

ويكفي أن يحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على ولاية نيفادا، رغم أنها أقل أصوات الأربع ولايات الحاسمة في المجمع الانتخابى حوالى 6 أصوات فقط، ليصبح رئيس أمريكا رقم 46، حسبما أفادت شبكة «أيه بي سي» الأمريكية.

وحصل جو بايدن على 264 صوتًا في المجمع الانتخابي، ودونالد ترامب 214، حتى الآن، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا للوصول إلى البيت الأبيض.

ويتبقى أن تحسم 4 ولايات السباق الرئاسى بين بايدن وترامب وهي:

ولاية نيفادا
تعد ولاية نيفادا ضمن الولايات الأربع الحاسمة بحوالى 6 أصوات للمجمع الانتخابي، وحتى الآن تم فرز 86% من الأصوات في نيفادا والتي اختارت مرشحة الديمقراطيين هيلاري كلينتون في عام 2016.

وفي آخر نتائج الفرز حتى الآن فيها، يتقدم بايدن بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لدونالد ترامب.

ولاية جورجيا
تعد ولاية جورجيا ضمن الولايات الأربع الحاسمة بحوالى 16 صوتًا من المجمع الانتخابي، وحسب النتائج الأخيرة، ذكر مركز "إديسون للأبحاث" أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا حصل ترامب على 49.6%، فيما حصل بايدن على 49.1%.

وتصوت جورجيا عادة للجمهوريين، ويتصدر ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء، لكنه تراجع الأربعاء، فيما تؤكد الاستطلاعات أن يكون الفارق ضئيلًا جدًا بها.

كارولاينا الشمالية
كارولاينا الشمالية ضمن الولايات الأربع الحاسمة المتبقية وتتضمن على 15 صوتًا في المجمع الانتخابي، وحى الآن تم فرز 95% من الأصوات في الولاية التي تعد ضمن الولايات ذات الميول الجمهورية.

ويتقدم دونالد ترامب فيها حتى الآن بنسبة50.1%، على بايدن الذي حصل على نسبة 48.6%، لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات وهو 3 نوفمبر، يمكن أن تقبل حتى 12 من الشهر نفسه.

ولاية بنسلفانيا
ولاية بنسلفانيا من الولايات الأربع الحاسمة المتبقية، وتتضمن أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي بين الأربع ولايات وعددها 20 صوتًا.

وحتى الآن تم فرز 86% من الأصوات في الولاية التي تقع في منطقة "حزام الصدأ" في شمال الولايات المتحدة، والتي قام فيها كل من بايدن وترامب بحملات انتخابية نشطة فيها.

وكان دونالد ترامب يتمتع بفارق مريح نسبيًا مساء الأربعاء حوالي 51.4% مقابل 47.3% لبايدن، لكن ترى التقارير أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديمقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية بولاية بنسلفانيا في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

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