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محافظات

«إسنا الإعدادية» تنفى إغلاق المدرسة بسبب كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:25 م
مدرسة إسنا الإعدادية
مدرسة إسنا الإعدادية
هدى الأمير
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نفت نور الهدى عبدالرحيم إسماعيل مديرة مدرسة إسنا الإعدادية بنات ما تردد من معلومات حول إغلاق المدرسة بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطالبات، مؤكدة أن المدرسة خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية.

وأوضحت "نور" - في بيان اليوم - أن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، مشددة على أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطالبات من الأمراض والأوبئة.

وأضافت تتضمن الخطة الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلًا عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدرسة، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد.

وأكدت أن الخطة تشمل حث الطالبات على اتباع أساليب صحية سليمة وتنظيم ندوات تثقيفية لهن، ومتابعة نسب غيابهن بدءا من طابور الصباح، وناشدت أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والتي تستهدف إثارة الذعر والخوف بين أوساط الطالبات، مؤكدة عدم تلقيها أي تقارير تفيد بوجود إصابات بين صفوف الطالبات والمعلمين أو المعلمات داخل المدرسة، وأن كل ما يثار مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

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