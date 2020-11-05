رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان نائبًا عن «السيسى» فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:24 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجهًا إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر إجراؤها اليوم الخميس 5-11-2020 بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا.

ومن المقرر أن يقوم وزير الإسكان، بزيارة إلى مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

الصور

image description

أحمد أمين: شوفوا «ما وراء الطبيعة» في ضوء الشمس (فيديو)

image description

أمطار غزيرة في دمياط واستمرار العمل في الميناء (صور)

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

غلق «هندسة قناة السويس» 24 ساعة بعد ظهور إصابة بكورونا

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

كاف: مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

كارثة جديدة.. علماء أمريكيون: طفرات جعلت كورونا أكثر عدوى

تطوير لقاح مزود بجسيمات النانوية لمكافحة «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الخميس 5-11-2020

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

فايد عبد العزيز وابتسام أبوسعدة في نادي أدب آفاق

5 حفلات لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

«الاستفزازات التركية بسوريا وشرق المتوسط» ندوة بمركز «دال»

«سيرة حياة نيلي بلاي».. صدور الترجمة العربية لـ«حيث تولد الريح»