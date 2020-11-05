«شكاوى وتصويت موتى».. الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن

«ورقة اقتراع لشخص توفى»

«تقديم شكوى»

«البريد سبب التزوير»

ينتظر العالم نتيجة الانتخابات الأمريكية، والتي تقام الآن على صفيح ساخن بين الطرفين دونالد ترامب وجو بايدن، ولكن حدثت الكثير من الأشياء التي أثارت الجدل هناك على نتيجة انتخابات بعض الولايات.هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزوير الانتخابات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية ورقة اقتراع عبر البريد لشخص يدعى "ويليام برادلي" في مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، تبين وفاته في العام 1984، الأمر الذي أثار شكوك الكثيرين حول وجود تزوير.رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات في عدد من الولايات منها بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، وتنوي تقديم شكوى بطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وتدرس إمكانية رفع دعوى بشأن نتائج التصويت في أريزونا ونيفادا.ويقول منتقدو التصويت عبر البريد إن الناس يمكن أن يصوتوا أكثر من مرة؛ أولا عن طريق الإقتراع الغيابي (التصويت عبر البريد) ثم الحضور شخصيا للتصويت.