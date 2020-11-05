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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل محاكمة ضابط المطرية «المزيف»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:30 م
محاكمة
محاكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الخميس، إحالة سائق متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين للجنايات.

تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخرين وتفتيشهم والاستيلاء على ما بحوزتهم.

وتم ضبطه وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وله معلومات جنائية، وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته المجنى عليهم.

واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، قائلا: "دي أول مرة أعملها، وكنت فاكر إني مش هيتقبض عليا".

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.

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