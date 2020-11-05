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سياسي

برلمانى: توافد السياح على متحف شرم الشيخ أكبر دعاية لمصر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:31 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، توافد السياح والزوار على متحف شرم الشيخ بعد افتتاح أبوابه للجمهور والسياح عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة أكبر دعاية لجذب السياحة العالمية لمصر.

وقال "أبوجاد"، فى بيان أصدره اليوم، إن إعجاب وإشادة السياح والجمهور بالمتحف، وبما شاهدوه من القطع الأثرية النادرة داخله، خاصة أن المتحف يحتوي على 5200 قطعة أثرية من مختلف العصور التي مرت بها مصر، يؤكد أن هذا المتحف سيكون واحدًا من أهم المقاصد الأثرية والسياحية لكل سياح العالم الوافدين إلى مصر.

وقال النائب حسين أبوجاد، إن وجود القاعة الرئيسية قاعة العرض المتحفي وقاعة الحضارات وقاعة الحياة اليومية والبرية علاوة على قاعة المومياوات ومراكب الشمس ومجوهرات الأسرة العلوية وأجزاء من مقبرة الملك توت عنخ آمون يجعل لمتحف شرم الشيخ أهمية كبيرة لدى سياح العالم والمصريين، مؤكدا أن فكرة هذا المتحف أكثر من رائعة لأنها تحقق تنوع المنتج السياحي، ويجعل شرم الشيخ واحدة من أهم المناطق والمدن السياحية العالمية التي تتوافر فيها جميع مقومات السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية، وسوف تكون من أفضل المدن السياحية عالميا.

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