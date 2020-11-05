664.3 مليار جنيه ودائع أجنبية بالبنوك المصرية

سجل إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في مصر 664.3 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.هذا ووصل إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال العام 31.7 مليار جنيه، و166 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص.وجدير بالذكر أن إجمالي الودائع سجل 4.7 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو، ومن المتوقع أن تشهد الودائع زيادات ملحوظة بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي بإتاحة فتح حسابات بالبنوك ببطاقة الرقم القومي دون الحاجة لمستندات إثبات الدخل، بما يتيح سهولة فتح الحسابات.