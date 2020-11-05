برلماني يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس باستبدال السيارات بأخرى تعمل بالغاز

أشاد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تنفيذ المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ومحاور المشروع القومى لاستخدام المركبات للغاز الطبيعى، بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.وطالب الحناوى، فى بيان اليوم، الحكومة التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعى بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات فى السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل ودراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع فى عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادى ملموس للمواطنين، وايضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة والإسراع فى الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بجميع المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة فى محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلى درجات الأمان والسلامة.