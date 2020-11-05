الفلبين: 1594 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 389 ألفا و725 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 7409 حالات.