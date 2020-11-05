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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سر زيارات «الوفاق» إلى الدوحة: محاولات يائسة لتعطيل وقف إطلاق النار

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشفت صحيفة "آراب ويكلي" الصادرة من لندن، عن مدى التوغل القطري في ليبيا، لاسيما عقب الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون ليبيون من حكومة الوفاق الليبية إلى قطر، والتي تأتي عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، وقبل أيام من الحوار الليبي المرتقب الذي تستضيفه تونس في التاسع من نوفمبر الجاري.

وقالت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن الزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون ليبيون من حكومة الوفاق وزعماء بارزون بجماعة الإخوان في ليبيا إلى الدوحة، أعادت الدور القطري في ليبيا مرة أخرى، وسط مخاوف جدية بشأن الدوافع وراء هذه الزيارات في وقت تسارعت فيه وتيرة الحوار السياسي والعسكري بين الأطراف الليبية بحثًا عن تسوية الأزمة.

وأكد التقرير، أن التحالف القطري الإخواني يسعى من خلال هذا التقارب الجديد، إلى تعزيز مكاسبه في السنوات القليلة الماضية في ليبيا، ويأمل في تحقيق تحولات على الأرض.

كما يهدف التحالف في نهاية المطاف، إلى تمكين الدوحة وأنقرة من دفع أجندتهما وسط الزخم المتزايد للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى توفير فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية.

وفي تصريح له عقب زيارته الأخيرة إلى قطر، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والتابع لحكومة الوفاق، أن "زيارات المسؤولين القطريين والليبيين إلى البلدين مستمرة ولم تتوقف أبدًا".

وسبقت زيارة المشري، إلى الدوحة زيارات مماثلة قام بها عدد من وزراء حكومة الوفاق، بمن فيهم وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

ومن المقرر أن يتوجه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، إلى الدوحة هذا الأسبوع لمتابعة المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة قبل أيام بين قطر وحكومة السراج في ليبيا.

ورأى محللون، أن تلك الزيارات تنطوي على إدخال ترتيبات سياسية وأمنية جديدة للمرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، إن "الهدف من هذه الزيارات واضح للجميع، وهو تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه مجلس النواب الليبي خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف".

وفي حديثه إلى صحيفة "آراب ويكلي" اعتبر ميهوب أن هذه المحاولة - التي وصفها بـ"اليائسة" - محكوم عليها بالفشل، مشددًا على إصرار الليبيين على وضع حد للدور القطري أيضًا مثل الأدوار التركية في ليبيا، والتخلص من أدواتها العلنية والسرية، في إشارة إلى الميليشيات والمنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه، قال البرلماني الليبي علي التقبالي، إن "التحركات القطرية تأتي في وقت تجري فيه محاولات جادة لإيجاد منصة لتسويات تمهد الطريق إلى المصالحة بين الليبيين، مما يعني أن هدفهم هو إفشال تلك الجهود وأي محاولة للمصالحة".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة في تقريرها، فإن قطر كانت تسعى من خلال تحركاتها الأخيرة، إلى استباق نتائج جلسات الحوار الليبي بإعادة ترتيب أوراقها في ليبيا بما يضمن استمرار دورها وتأثيرها في المشهد السياسي الليبي المقبل الذي ستشكله نتائج المسار السياسي الحالي، ووضع العوامل التي تسمح لها بإكمال مشروعها في ليبيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الليبي: "القطريون والأتراك يتحركون بلا قيود في غرب ليبيا، والتي بالمناسبة تشمل أيضًا مناطق أخرى في دول الجوار، مستغلين عدة عوامل، لكنهم غير متواجدين في شرق ليبيا، ولن يتمكنوا من التسلل إليها، لأن الجيش الوطني الليبي وأجهزته سيراقبونهم وسيحبطون كل تحركاتهم".

وأكد الميهوب، أن دور المخابرات القطرية في غرب ليبيا مكشوف ومعروف للجميع ولا يمكن تجاهله أو التستر عليه، معربًا عن ثقته بنهاية وشيكة للدورين القطري والتركي في ليبيا.

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