22 وفاة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1577 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1971 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و224 مصابًا.