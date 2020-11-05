حبس قاتل زوجة شقيقه بالسكين فى القليوبية

قرر زياد الباسل رئيس نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، حبس مدمن مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجة شقيقه بعد أن طعنها بسكين المطبخ عدة طعنات أودت بحياتها.كما قررت النيابة تشريح جثة المجنى عليها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى الطب الشرعى لأخذ عينات دم منه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.وكشفت التحريات عن أن المتهم يتعاطى المخدرات منذ فترة، وأنه عاد إلى المنزل غير متزن وانتابته حالة هياج وبمجرد رؤيته للمجنى عليها التي تقيم وزوجها مع المتهم في نفس المنزل ارتكب جريمته.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من المقدم أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بقيام عاطل بطعن زوجة شقيقه بسكين مطبخ ما أدى إلى مصرعها فور وصولها المستشفى.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من أقوال نجل المجني عليها البالغ من العمر 18 عامًا، أن المتهم كان يتناول المخدرات قبل ارتكابه الواقعة وقام بقتلها أثناء دخولها المنزل.كما تبين أن المتهم يعيش مع المجني عليها في نفس العقار بالدور الأول وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.