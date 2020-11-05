بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات نوفمبر للشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات.وكانت قد بدأت هيئة التأمين صرف المعاشات للشريحة الأولى، والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافقين الأول والثاني من الشهر، والشريحة الثانية لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.