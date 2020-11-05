السعودية تطالب العالم باستجابة عالمية لمواجهة كورونا

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أن المملكة رفعت راية الحكمة والعقل، وطالبت العالم بالتصدى بشكل مدروس متناسق، إلى جانب العمل على تحقيق استجابة عالمية موحدة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.وصرح المعلمي- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس: أن السعودية قدمت في الأمم المتحدة قرارًا بعنوان "توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد- 19"، واستجابت له دول العالم وأيدته من دون معارضة.وأوضح أنه رغم الحديث عن (كورونا)، وعالم خال من الأوبئة، والاستجابة العالمية لمواجهة الوباء، فإن الواقع يشير إلى أن البشرية فقدت أكثر من مليون ضحية خلال أشهر قليلة وأن المرض أصاب ما يقارب خمسين مليون إنسان، وأن العالم لم يواجه وباء بمثل هذه الشراسة منذ ما يقارب المائة عام.وأشار إلى أنه لا يمكن إيجاد عالم بلا أوبئة دون إدراك النجاح في العمل المشترك للقضاء على كورونا، مبديًا تطلعه لأن تكون الأيام والأسابيع القليلة القادمة تظهر اتجاه السير، وكيفية التعامل مع العلاجات واللقاحات التي يتوقع إيجادها، وكيفية تجاوز حدود المصالح الضيقة إلى آفاق المصير الواحد المشترك.