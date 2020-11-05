التضخم بالفلبين عند أعلى مستوى فى 3 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفلبينية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في أكتوبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ2.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 3. 2% في سبتمبر، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون الارتفاع بـ2.3%.وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر بعينها من سلة المواد الغذائية والطاقة، إلى 3% مقابل 3.2% في الشهر السابق.وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.4% في أكتوبر، بعد أن ظلت عند ذات المستوى في الشهر السابق.