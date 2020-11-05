محمد السعداوى يترأس الجمعية العامة لشركة «ميتالكو».. اليوم

تعقد الجمعية العامة لشركة "ميتالكو" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الخميس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.ومن المقرر أن تعتمد الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديدة بتعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو منتدب تنفيذي.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.