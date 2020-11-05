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مصر

4 «أخبار سارة» لسكان مدينة حدائق أكتوبر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
المهندس أشرف فتحي
المهندس أشرف فتحي
محمد إبراهيم
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كشف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن عدد من المفاجآت والأخبار السارة لأهالي المدينة، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الخدمات المتوفرة حاليا على أرض الواقع التي تليق بمواطني حدائق أكتوبر التي تتميز بين المدن الجديدة للجيل الرابع.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تتم حاليا مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على موافقتها في تخصيص أرض في منطقة وصلة دهشور الجنوبية بالمدينة لإنشاء مجمع ورش صغيرة للحرفيين لجميع الحرف المهنية، والتي تشمل ورش النجارة والحدادة وغيرها من الحرف، مشددا على أنه سيتم طرح هذه الأماكن والمحلات التجارية لأصحاب الحرف حتى يتم إخلاء المدينة من أي عشوائيات موجودة بها لمن يعملون في أماكن غير مخصصة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع أن الخبر الثاني من الأخبار السارة لأهالي المدينة، أنه سيتم إنشاء مجمع بنوك يشمل جميع البنوك لخدمة المدينة وتخصيص أماكن لها في منطقة دهشور حتى تلبي احتياجات المواطنين في الصرف الآلي للرواتب والمعاشات وغيرها من خدمات الإيداع والدفع في الماكينات لجميع أوجه الصرف، مشيرا إلى أن هناك ماكينات لبنك التعمير والإسكان في الجهاز وماكينة صرف أخرى في منطقة الإسكان الاجتماعي بعمارات 247 لخدمة الأحياء والمناطق المجاورة لها بجانب وجود ماكينات في بعض الكمبوندات وفي هرم سيتي والفردوس، ماكينات صرف البنك الأهلي، ومجمع متوفر حاليا في سوق تجارة الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف أن الخبر الثالث أنه جارٍ تشغيل محطة وقود الوطنية خلال أسبوع في الطريق الأوسطي بوصلة دهشور الجنوبية، والذي يخدم عمارات دهشور و266 والمنطقة الرابعة ويربط الطريق الأوسطي بين طريق الفيوم بطريق الواحات ومناطق 645، وهي من المحطات الأساسية لتوفير احتياجات السيارات الخاصة ووسائل النقل المختلفة والعمل على السيولة المرورية ومنع الإشغالات أمام الطرق والتكدس.

وتابع أن الخبر السار الرابع لأهالي المدينة  أنه جارٍ حاليًا تشغيل لمجمع كامل الوطنية لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في منطقة 645 وهي من المناطق الجديدة التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات ومراعاة البعد الاجتماعي.

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