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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لأبطال «موسى» لمحمد رمضان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدري
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اكتمل طاقم عمل مسلسل "موسى" من بطولة النجم محمد رمضان بشكل كبير، وهو الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمقرر عرضه على قنوات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهدت الساعات الماضية التعاقد مع عدد جديد من النجوم منهم الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول المرشحة لدور والدة بطل العمل، وتم التعاقد مع الفنان ضياء عبد الخالق.

وتشهد القائمة النهائية حتى الآن تواجد كلا من، محمد رمضان والنجمة سمية الخشاب، وسيد رجب وصبرى فواز، ورياض الخولى، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، وتتبقى شخصية نسائية رئيسية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وعلى صعيد آخر، قارب "رمضان" على البدء في تصوير مسلسله الجديد "موسى"، خلال أيام، عقب إتمام التعاقد مع غالبية نجوم العمل، الذى من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى الجديد، وعقب عودته أيضا من رحلته بمدينة دبي خلال هذه الأيام.

وانتهى المخرج الشاب محمد سلامة من كل المعاينات، واتفق مع المؤلف ناصر عبدالرحمن على التفاصيل النهائية، إذ إنه قارب على الانتهاء من كتابة النسخة الأخيرة من حلقات المسلسل.

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