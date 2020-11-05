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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عجلات قطار تنهي رحلة شاب إلى عمله بالغربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
قطار
قطار
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لقي شاب مصرعه بعد سقوطه أسفل عجلات القطار الذي كان يستقله بالقرب من محطة طنطا بمحافظة الغربية في أثناء ذهابه إلى عمله عقب اختلال توازنه.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، تم الكشف عن هويته ومحل إقامته، وتبين من خلال التحريات الأولية، اختلال توازنه مما أسفر عن سقوطه ومصرعه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "حسام. ا" 22 سنة، أنه أثناء وقوفه على باب إحدى العربات اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة لمعرفة أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعي، حرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

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